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Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса 

ТАСС + ещё 43 7 часов назад
Фото: © AP Photo/Mark Lennihan
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса. В 12-раундовом рейтинговом поединке промежуточной весовой категории до 74,4 кг, прошедшем в Нью-Йорке, Головкин выиграл у канадца Стива Роллса нокаутом в четвертом раунде.
Головкин впервые вышел на ринг после того, как в сентябре 2018 года проиграл мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулами чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. В послужном списке 37-летнего казахстанца теперь 39 побед (35 нокаутом), 1 поражение, 1 ничья.
Весной этого года Головкин сменил тренера — вместо Абеля Санчеса с боксером теперь работает Джонатон Бэнкс, ранее тренировавший украинца Владимира Кличко. Поединок с Роллсом стал первым для Головкина по контракту со стриминговой платформой DAZN. По этому соглашению он должен провести шесть поединков в течение трех лет — по два в год. По неофициальным данным, за бой с канадцем казахстанец получит не менее $10 млн Ранее Головкин 19 раз защищал титул чемпиона мира WBA, пять — WBC (с 2014 года владел временной версией пояса), три — Международной боксерской федерации (IBF).
35-летний Роллс потерпел первое поражение в карьере при 19 победах (10 нокаутом). Ранее он не проводил боев за титул чемпиона мира.
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Бокс , Владимир Кличко , Геннадий Головкин
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