Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о том, что думает по поводу украинского политика и боксера Владимира Кличко, передает "Советский спорт".
В интервью iFL TV британец заявил, что считает Кличко неудачником.
"Не уверен, что Кличко вернется на ринг. Ему ведь уже 43 где-то. Да и вообще, он большой неудачник и жалкий лузер. Я считаю, что он никогда не был хорош. Знаешь что, Владимир, я буду преследовать тебя до дня твоей смерти. Буду сниться в ночных кошмарах. Но ты все равно никогда не победишь меня. Я хочу, чтобы ты запомнил, что это я надрал тебе задницу. Я знаю, что ты ненавидишь меня. Разве нет? Ты ненавидишь меня. Я это чувствую", — сказал экс-чемпион.
Бой британца с украинцем прошел в ноябре 2015 года. Тогда судьи единогласно признали победу Кличко.
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