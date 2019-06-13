Тайсон застал свою супругу в постели с Брэдом Питтом 

Американский боксер Майк Тайсон застал жену в постели с Брэдом Питтом. Об этом он рассказал в книге «Бесспорная правда», пишет «Московский комсомолец».
Эпизод с Брэдом Питтом произошел в конце 1980-х годов. Тайсон утверждает, что Питт дрожал от страха и умолял боксера не бить его.
По словам Тайсона, в тот вечер Питт ушел из его дома без единой царапины.
Боксер утверждает, что после поимки с поличным его жена актриса Робин Гивенс не перестала встречаться с Питтом. Через некоторое время он застал парочку в машине актера.
Тайсон и Гивенс были женаты в 1988-1989 годах.