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Тайсон застал свою супругу в постели с Брэдом Питтом 

Рамблер + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Американский боксер Майк Тайсон застал жену в постели с Брэдом Питтом. Об этом он рассказал в книге «Бесспорная правда», пишет «Московский комсомолец».
Эпизод с Брэдом Питтом произошел в конце 1980-х годов. Тайсон утверждает, что Питт дрожал от страха и умолял боксера не бить его.
По словам Тайсона, в тот вечер Питт ушел из его дома без единой царапины.
Боксер утверждает, что после поимки с поличным его жена актриса Робин Гивенс не перестала встречаться с Питтом. Через некоторое время он застал парочку в машине актера.
Тайсон и Гивенс были женаты в 1988-1989 годах.
Бокс , Робин Гивенс , Брэд Питт , Майк Тайсон , Московский комсомолец
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