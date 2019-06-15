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Чемпион мира по боксу вновь арестован за домашние насилие 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Global Look Press
Временный чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории Маркус Браун угодил в отделение полиции за домашнее насилие. С ним это произошло в четвертый раз. Он нарушил судебное решение, согласно которому ему запрещено приближаться к бывшей девушке.
Инцидент произошел 22 мая, когда спортсмен привез их общего ребенка — дочь, обратно домой, но вскоре после приезда отказался покидать дом девушки, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на BoxingScene. Девушка церемониться с мужчиной не стала и вызвала полицию.
Отметим, что третьего августа Брауну предстоит защита свой временный титул в бое против экс-чемпиона мира Жана Паскаля. Впрочем, остается неизвестным, окажет ли влияние на проведение этого боя события, связанные с арестом американца.
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Бокс , Маркус Браун , Жан Паскаль
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