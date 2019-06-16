Усик отказался от от титула IBF в первом тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом тяжелом весе, сообщает "Советский спорт". Свой титул он заработал в июле 2018 года, когда победил россиянина Мурата Гассиева . Позже он защитил его в поединке с британским боксером Тони Беллью Затем Усик решил переквалифицироваться в тяжелый вес. Тогда Всемирная боксерская организация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO). Однако Всемирный боксерский совет (WBC) присвоили спортсмену статус "чемпиона в отпуске". "Усик обратился в Международную боксерскую федерацию (IBF) с немедленным отказом от титула IBF в первом тяжелом весе. Таким образом, полноценный чемпионский титул IBF будет сегодня доступен для победителя боя Юниер Дортикос — Эндрю Табити. Усик уведомляет IBF, что в будущем он продолжит свою кампанию в тяжелом весе", — написал менеджер боксера Эгис Климас в инстаграме. Ранее сообщалось, что предстоящие бои Федора Емельяненко в Bellator назвали прощальным турне.