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Усик отказался от от титула IBF в первом тяжелом весе 

Lenta.ru + ещё 7 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинский боксер Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".
Свой титул он заработал в июле 2018 года, когда победил россиянина Мурата Гассиева. Позже он защитил его в поединке с британским боксером Тони Беллью.
Затем Усик решил переквалифицироваться в тяжелый вес. Тогда Всемирная боксерская организация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO). Однако Всемирный боксерский совет (WBC) присвоили спортсмену статус "чемпиона в отпуске".
"Усик обратился в Международную боксерскую федерацию (IBF) с немедленным отказом от титула IBF в первом тяжелом весе. Таким образом, полноценный чемпионский титул IBF будет сегодня доступен для победителя боя Юниер Дортикос — Эндрю Табити. Усик уведомляет IBF, что в будущем он продолжит свою кампанию в тяжелом весе", — написал менеджер боксера Эгис Климас в инстаграме.
Ранее сообщалось, что предстоящие бои Федора Емельяненко в Bellator назвали прощальным турне.
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Бокс , Тони Беллью , Мурат Гассиев , Федор Емельяненко , Александр Усик , Эндрю Табити , Советский спорт
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