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Стала известна дата следующего боя Поветкина 

Lenta.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Промоутер Эдди Хирн рассказал о том, когда российский тяжеловес Александр Поветкин проведет свой следующий поединок. Его слова приводит Boxing News 24.
39-летний россиянин выступит 12 июля. Соперник Поветкина пока неизвестен. Бой с участием российского тяжеловеса пройдет в андеркарде поединка с участием Амира Хана.
В феврале сообщалось, что Поветкин рассчитывает на бой против украинца Александра Усика. Уже в июне украинский боксер отметил, что не хочет биться с россиянином, так как их бой может вызвать появление «политической грязи».
В последний раз Поветкин выходил на ринг в сентябре 2018-го. Россиянин уступил британскому тяжеловесу Энтони Джошуа. Джошуа защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
В активе россиянина 34 победы и два поражения. Как любитель, Поветкин стал олимпийским чемпионом в 2004 году в категории выше 91 килограмма.
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Бокс , Энтони Джошуа , Александр Поветкин , Александр Усик , Амир Хан
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