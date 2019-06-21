Названо имя возможного соперника Поветкина 

Американский боксер Скотт Александер может стать следующим соперником россиянина Александра Поветкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Поветкина.
Ранее сообщалось, что следующий бой Поветкин проведет 12 июля в Саудовской Аравии. Имя соперника не называлось.
В сентябре 2018 года российский боксер уступил британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. После этого он перенес операцию на локтях и больше не выходил на ринг.