Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке

Депутат Госдумы и бывший боксер-профессионал Николай Валуев пояснил, что никакого рака мозга у него нет, а операции, которые он перенес, связаны с акромегалией. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Никакого рака мозга нет. Нет у меня его, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак», — подчеркнул политик в комментарии изданию.

По словам Валуева, он перенес две операции, однако сейчас здоров.

«Раковые больные разве так гуляют как я?», — поинтересовался у корреспондента издания Николай Валуев.

Он также подчеркнул, что «кто-то ляпнул, а теперь все переписывают».

Валуев рассказал о заболевании мозга в эфире телепрограммы на «ТВЦ».

«Мне лазили в голову», — отметил Валуев, подчеркнув, что перенес операции в Германии и в России.