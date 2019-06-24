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Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы и бывший боксер-профессионал Николай Валуев пояснил, что никакого рака мозга у него нет, а операции, которые он перенес, связаны с акромегалией. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Никакого рака мозга нет. Нет у меня его, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак», — подчеркнул политик в комментарии изданию.
По словам Валуева, он перенес две операции, однако сейчас здоров.
«Раковые больные разве так гуляют как я?», — поинтересовался у корреспондента издания Николай Валуев.
Он также подчеркнул, что «кто-то ляпнул, а теперь все переписывают».
Валуев рассказал о заболевании мозга в эфире телепрограммы на «ТВЦ».
«Мне лазили в голову», — отметил Валуев, подчеркнув, что перенес операции в Германии и в России.
По данным «Газеты.ru», акромегалия — болезнь, связанная с нарушением функций передней доли гипофиза. При таком диагнозе у человека появляется опухоль, однако ее можно удалить хирургическим путем. После этого проводится необходимое лечение гормональными препаратами.
Комментарии1
Бокс , Николай Валуев , Госдума , ТВ Центр
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