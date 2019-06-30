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Нганну нокаутировал дос Сантоса 

Спорт-Экспресс + ещё 28 12 часов назад
Фото: Вести.Ru
В главном поединке турнира UFC on ESPN в Миннеаполисе (Миннесота, США) француз Франсис Нганну победил бразильца Джуниора дос Сантоса.
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