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Владимир Кличко ответил на вопрос о возвращении в бокс 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Владимир Кличко ответил на вопрос о том, хочет ли он вернуться на боксерский ринг, передает The Sun.
Бывший боксер опроверг информацию, согласно которой он планирует вернуться в спорт. По словам Кличко, его интересуют другие вещи сейчас.
"Я непреклонен в своем решении закончить с боксом и переключиться на другую сферу. Я никогда не выигрывал так много, как когда проиграл Джошуа. У меня много побед, но то, что я узнал после боя на "Уэмбли", важнее любого успеха. Раньше я думал, что неудача — это не мой путь. Сегодня я знаю, что страстное поражение — это путь развития", — заявил он.
Боксер отметил, что хочет сконцентрироваться на получении докторской степени и преподавании.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу Доусон успешно вернулся на ринг.
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Бокс , Владимир Кличко
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