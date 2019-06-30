Владимир Кличко ответил на вопрос о возвращении в бокс

Владимир Кличко ответил на вопрос о том, хочет ли он вернуться на боксерский ринг, передает The Sun.

Бывший боксер опроверг информацию, согласно которой он планирует вернуться в спорт. По словам Кличко, его интересуют другие вещи сейчас.

"Я непреклонен в своем решении закончить с боксом и переключиться на другую сферу. Я никогда не выигрывал так много, как когда проиграл Джошуа. У меня много побед, но то, что я узнал после боя на "Уэмбли", важнее любого успеха. Раньше я думал, что неудача — это не мой путь. Сегодня я знаю, что страстное поражение — это путь развития", — заявил он.

Боксер отметил, что хочет сконцентрироваться на получении докторской степени и преподавании.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу Доусон успешно вернулся на ринг.