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Мейвезер жестко ответил критикам 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Американский боксер Флойд Мейвезер опубликовал в инстаграме фото с $2 млн, сообщает "CЭ".
Таким образом он решил ответить всем, кто критикует его за хвастовство.
"Все 23 года я слышу, что Мейвезер только и делает, что хвастается своими машинами, драгоценностями, домами, женщинами, одеждой и деньгами. И вот, что я вам отвечу — я счастлив, что вы все потратили более двух десятков лет, ненавидя меня, вместо того, чтобы строить свое собственное наследие", — написал боксер.
Американец был чемпионом в пяти весовых категориях, ни разу не проиграв за 50 поединков. Он закончил спортивную карьеру в 2017 году.
Ранее голливудский актер Дольф Лундгрен рассказал о своих симпатиях к российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Федору Емельяненко.
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Бокс , Дольф Лундгрен , Флойд Мейвезер , Федор Емельяненко
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