Мейвезер жестко ответил критикам

Американский боксер Флойд Мейвезер опубликовал в инстаграме фото с $2 млн, сообщает "CЭ".

Таким образом он решил ответить всем, кто критикует его за хвастовство.

"Все 23 года я слышу, что Мейвезер только и делает, что хвастается своими машинами, драгоценностями, домами, женщинами, одеждой и деньгами. И вот, что я вам отвечу — я счастлив, что вы все потратили более двух десятков лет, ненавидя меня, вместо того, чтобы строить свое собственное наследие", — написал боксер.

Американец был чемпионом в пяти весовых категориях, ни разу не проиграв за 50 поединков. Он закончил спортивную карьеру в 2017 году.