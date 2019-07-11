Ковалев планирует завершить карьеру в конце 2020 года

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе, россиянин Сергей Ковалев завершит карьеру в конце 2020 года, передает "Чемпионат.com".

Произойдет уход из спорта вне зависимости от того, удастся ли боксеру стать абсолютным чемпионом мира или нет.

"Конец 2020 года — и хорош: пора воспитывать пацана, на хоккей ходит, должен быть целеустремленным. Уже не до амбиций. Пояса не так интересны, как раньше. Хотя было бы хорошо их объединить, но это не главное. Нужно хорошо закончить", — сказал Ковалев в инстаграме.

Россиянин 24 августа в Челябинске будет биться против обязательного претендента на чемпионский пояс по версии WBO Энтони Ярда.

Ранее боксер Лебедев завершил карьеру.