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Лебедев объяснил, почему уходит из спорта 

Рамблер + ещё 51 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) Денис Лебедев написал в своем Instagram, что завершает профессиональную карьеру.
«Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодёжи. Ведь это тоже моя семья И у нас все получится!» — подчеркнул спортсмен (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Поклонники Лебедева и его друзья пожелали боксеру большой удачи, отметив, что гордятся им.
«Со слезами на глазах и с аплодисментами! Ты внёс свой вклад в историю Бокса! ЛЕГЕНДА! Горжусь дружбой с тобой!» — написал sergey_listopad.
«Хорошо сказал! Из бокса совсем не уходи, передавай свой колоссальный опыт молодёжи! С большим уважением к Чемпиону!» — отметил dmitry_pawlychenkow.
По данным «Спорт-Экспресса», на счету 39-летнего Лебедева 32 победы и два поражения. Последнюю победу боксер одержал над американцем Майком Уилсоном в ноябре прошлого года.
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Бокс , Денис Лебедев
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