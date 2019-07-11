Лебедев объяснил, почему уходит из спорта

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) Денис Лебедев написал в своем Instagram, что завершает профессиональную карьеру.

«Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодёжи. Ведь это тоже моя семья И у нас все получится!» — подчеркнул спортсмен (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Поклонники Лебедева и его друзья пожелали боксеру большой удачи, отметив, что гордятся им.

«Со слезами на глазах и с аплодисментами! Ты внёс свой вклад в историю Бокса! ЛЕГЕНДА! Горжусь дружбой с тобой!» — написал sergey_listopad.

«Хорошо сказал! Из бокса совсем не уходи, передавай свой колоссальный опыт молодёжи! С большим уважением к Чемпиону!» — отметил dmitry_pawlychenkow.