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Арестован подозреваемый в убийстве родственника боксер 

Газета.Ru + ещё 2 22 часа назад
Фото: © kazproboxing / Instagram
Костанайский районный суд арестовал на два месяца казахстанского боксера Аслана Муканова, подозреваемого в убийстве, передает РИА "Новости".
По предварительной информации, спортсмен, выступающий в полулегком весе, в результате ссоры с родственником нанес ему ранение, которое привело к смерти потерпевшего. О преступлении сообщила супруга погибшего, обнаружившая тело мужа.
Отмечается, что инцидент произошел 11 июля в частном доме в поселке Алтын дала.
Ранее сообщалось, что Пернелл Уитакер, олимпийский чемпион 1984 года, абсолютный чемпион мира по боксу погиб в результате несчастного случая.
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