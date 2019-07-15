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Мэйвезер готов провести бой Бибера с Томом Крузом 

Просто Про Спорт + ещё 5 20 часов назад
Фото: USA Today Sports
Экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях и рекордсмен по числу побед на профессиональном ринге без единого поражения американец Флойд Мейвезер-младший, ныне являющийся промоутером, заявил, что готов организовать бой по правилам смешанных единоборств между канадским певцом Джастином Бибером и американским актером Голливуда Томом Крузом.
«Если меня захотят привлечь в качестве промоутера, тогда я смогу поговорить об этом. Но до этого момента я должен находится в своем деле и бизнесе», — цитирует Мейвезера TMZ Sports.
Ранее Бибер вызвал на бой Круза через Twitter, после чего мероприятие вызывались организовать сначала ирландский боец ММА Конор Макгрегор, а затем и президент UFC Дана Уайт, хотя позднее сам Бибер заявлял, что погорячился с вызовом, а Круз вообще никак не прокомментировал ситуацию.
Мейвезер и Бибер раньше были друзьями, причем боксер тренировал канадского певца в собственном зале, однако затем их отношения дали трещину, когда певец перестал общаться с Флойдом по религиозным соображениям.
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Комментарии1
Бокс , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Том Круз , Джастин Бибер
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