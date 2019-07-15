Мэйвезер готов провести бой Бибера с Томом Крузом

Экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях и рекордсмен по числу побед на профессиональном ринге без единого поражения американец Флойд Мейвезер-младший, ныне являющийся промоутером, заявил, что готов организовать бой по правилам смешанных единоборств между канадским певцом Джастином Бибером и американским актером Голливуда Томом Крузом

«Если меня захотят привлечь в качестве промоутера, тогда я смогу поговорить об этом. Но до этого момента я должен находится в своем деле и бизнесе», — цитирует Мейвезера TMZ Sports.

Ранее Бибер вызвал на бой Круза через Twitter, после чего мероприятие вызывались организовать сначала ирландский боец ММА Конор Макгрегор , а затем и президент UFC Дана Уайт , хотя позднее сам Бибер заявлял, что погорячился с вызовом, а Круз вообще никак не прокомментировал ситуацию.

Мейвезер и Бибер раньше были друзьями, причем боксер тренировал канадского певца в собственном зале, однако затем их отношения дали трещину, когда певец перестал общаться с Флойдом по религиозным соображениям.