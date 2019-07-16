Российские боксеры проигнорировали запрет на выступления и поплатились

Дисквалифицированные российские боксеры Алена Токарчук и Ислам Дашаев получат дополнительное наказание за участие в соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию бокса России.

«Дисквалификация будет увеличена в обязательном порядке. Это будет двойным наказанием для них», — заявили в организации.

Ранее 16 июля агентство Reuters сообщило, что Токарчук и Дашаев участвовали в официальных турнирах в 2018 году, несмотря на дисквалификацию, о которой было объявлено Российским антидопинговым агентством.

Дашаев был дисквалифицирован в 2017 году на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Летом 2018-го боксер участвовал во всероссийских соревнованиях. Токарчук получила двухлетнее отстранение в 2017 году. Зимой 2018-го она приняла участие в турнире, организованном Федерацией бокса Москвы.