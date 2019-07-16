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Российские боксеры проигнорировали запрет на выступления и поплатились 

Lenta.ru + ещё 7 16 часов назад
Фото: тфрб.рф
Дисквалифицированные российские боксеры Алена Токарчук и Ислам Дашаев получат дополнительное наказание за участие в соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию бокса России.
«Дисквалификация будет увеличена в обязательном порядке. Это будет двойным наказанием для них», — заявили в организации.
Ранее 16 июля агентство Reuters сообщило, что Токарчук и Дашаев участвовали в официальных турнирах в 2018 году, несмотря на дисквалификацию, о которой было объявлено Российским антидопинговым агентством.
Дашаев был дисквалифицирован в 2017 году на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Летом 2018-го боксер участвовал во всероссийских соревнованиях. Токарчук получила двухлетнее отстранение в 2017 году. Зимой 2018-го она приняла участие в турнире, организованном Федерацией бокса Москвы.
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