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Усик хочет стать рефери 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Российский боксер Александр Усик рассказал о том, как планирует продолжить карьеру, на своем ютуб-канале.
По мнению бывшего абсолютного чемпиона мира, ему бы хотелось стать рефери, так как у них лучшие места в бою.
"Просто арбитры всегда кайфуют от происходящего. Я всегда говорил, что у судей самые крутые места. Хотел бы стать рефери в дальнейшем, чтоб посмотреть на поединок изнутри", — заявил боксер.
На счету Усика 16 боев. За свою профессиональную карьеру он одержал 16 побед, 12 из которых — нокаутом.
Ранее сообщалось что Хабиб Нурмагомедов напал на чемпиона Абсолютного бойцовского поединка (UFC) в тяжелом весе и повалил его.
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