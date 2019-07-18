Усик хочет стать рефери

Российский боксер Александр Усик рассказал о том, как планирует продолжить карьеру, на своем ютуб-канале.

По мнению бывшего абсолютного чемпиона мира, ему бы хотелось стать рефери, так как у них лучшие места в бою.

"Просто арбитры всегда кайфуют от происходящего. Я всегда говорил, что у судей самые крутые места. Хотел бы стать рефери в дальнейшем, чтоб посмотреть на поединок изнутри", — заявил боксер.

На счету Усика 16 боев. За свою профессиональную карьеру он одержал 16 побед, 12 из которых — нокаутом.