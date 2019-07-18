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Альварес не выйдет на ринг в сентябре 

Газета.Ru + ещё 12 16 часов назад
Фото: Reed Saxon/AP
Чемпион мира по боксу в среднем весе мексиканец Сауль Альварес не будет проводить поединок осенью этого года, сообщает fighthype.com.
По информации промоутерской компании Golden Boy Promotions, бой был запланирован на сентябрь 2019 года, однако боксер так и не смог подобрать себе достойного противника.
Ожидается, что на ринг Альварес выйдет в конце года.
Мексиканец мог сразиться с казахстанцем Геннадием Головкиным или россиянином Сергеем Ковалевым. Также промоутер Боб Арум хотел организовать бой между Альваресом и японским обладателем пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Риото Муратой.
На счету чемпиона мира 55 боев, из которых победой завершились 52 поединка, два ничьей, а один — поражением.
Ранее сообщалось, что Флойд Мейвейзер-младший умоляет Хабиба Нурмагомедова о встрече.
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