Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно место проведения следующего боя Александра Емельяненко 

Газета.Ru + ещё 6 7 часов назад
Фото: instagram.com/alexemelyanenko
Бывший чемпион мира по версии ProFC, чемпион Европы по самбо Александр Емельяненко проведет свой следующий бой в Самаре или Нур-султане, передает ТАСС.
"27 сентября турнир пройдет в Нур-Султане. 6 октября — в Самаре. Александр выступит на одном из турниров. Варианты соперников уже есть", — поделился информацией руководитель организации Gorilla Fighting Championship Александр Гурьянов.
Последний раз 37-летний спортсмен выходил на ринг почти год назад, 18 августа 2018 года против американца Тони Джонсона. Этот поединок завершился ничьей.
В карьере Александра 36 боев, в 28 из них он победил.
Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств Александр Емельяненко призвал своих подписчиков в инстаграме заниматься спортом и вести активный образ жизни.
Газета.Ru: последние новости
Усик посетил Крым и призвал всех не останавливаться Бетербиев проведет объединительный бой с украинцем Легендарный боксер поделился воспоминаниями о Уитакере
Бокс , Александр Емельяненко , Александр Гурьянов , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России по волейболу вышла в полуфинал ЧМ
Чемпион ОИ продает медали ради спасения человека
Уткин раскритиковал трансфер Мирзова
Российские синхронистки завоевали золото ЧМ1
«Барселона» назвала стоимость Неймара
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
03:47
Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч в прямом эфире
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
01:06
В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
09:57
Мамун забеременела от пловца
Летние виды спорта Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение