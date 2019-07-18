Стало известно место проведения следующего боя Александра Емельяненко

Бывший чемпион мира по версии ProFC, чемпион Европы по самбо Александр Емельяненко проведет свой следующий бой в Самаре или Нур-султане, передает ТАСС.

"27 сентября турнир пройдет в Нур-Султане. 6 октября — в Самаре. Александр выступит на одном из турниров. Варианты соперников уже есть", — поделился информацией руководитель организации Gorilla Fighting Championship Александр Гурьянов.

Последний раз 37-летний спортсмен выходил на ринг почти год назад, 18 августа 2018 года против американца Тони Джонсона. Этот поединок завершился ничьей.

В карьере Александра 36 боев, в 28 из них он победил.

Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств Александр Емельяненко призвал своих подписчиков в инстаграме заниматься спортом и вести активный образ жизни.