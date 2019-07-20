СМИ: Пакьяо планирует стать владельцем клуба НБА

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Regular в полусреднем весе, филиппинец Мэнни Пакьяо, не исключает, что после окончания карьеры может стать владельцем клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Как сообщает Clutch Points, 40-летний филиппинец Мэнни Пакьяо раздумывает насчёт приобретения команды НБА по окончанию профессиональной боксёрской карьеры.

Обладатель пояса WBA Regular в полусреднем весе является большим поклонником баскетбола. Пакьяо сам отыграл десять матчей в элитном дивизионе чемпионата Филиппин, а также является владельцем одного из местных клубов.

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