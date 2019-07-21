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Боксер Дадашев введен в медикаментозную кому, отек мозга спал 

ТАСС 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
Российский боксер Максим Дадашев введен в медикаментозную кому после трепанации черепа, его отек мозга спал. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
В субботу Дадашев перенес срочную операцию в связи с отеком мозга.
"Сейчас он находится в медикаментозной коме. Отек спал, кровотечение остановлено. В ближайшее время к нему должна прилететь супруга", — сказал собеседник агентства.
В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга.
28-летний Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.
ТАСС: последние новости
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