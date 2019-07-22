Фёдор Чудинов нокаутировал Мадерну на Красной площади

Российский боксёр среднего веса Фёдор Чудинов (21-2, 15 KO) победил нокаутом в десятом раунде аргентинца Эзикьеля Мадерну (26-6, 16 KO) в главном бою Вечера бокса на Красной площади.

Чудинов с первого раунда захватил инициативу и изматывал соперника сериями ударов на ближней дистанции. Во второй половине боя преимущество россиянина стало более заметным. В десятом раунде после очередной комбинации и жёсткого попадания в висок Мадерна опустился на колено и уже не смог подняться. Чудинов отстоял титул континентального чемпиона по версии WBA.