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Фёдор Чудинов нокаутировал Мадерну на Красной площади 

News.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Российский боксёр среднего веса Фёдор Чудинов (21-2, 15 KO) победил нокаутом в десятом раунде аргентинца Эзикьеля Мадерну (26-6, 16 KO) в главном бою Вечера бокса на Красной площади.
Чудинов с первого раунда захватил инициативу и изматывал соперника сериями ударов на ближней дистанции. Во второй половине боя преимущество россиянина стало более заметным. В десятом раунде после очередной комбинации и жёсткого попадания в висок Мадерна опустился на колено и уже не смог подняться. Чудинов отстоял титул континентального чемпиона по версии WBA.
Как сообщал News.ru, боксёры Магомед Мадиев и Ислам Едисултанов завоевали титулы чемпионов России среди профессионалов.
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Бокс , Магомед Мадиев , Федор Чудинов
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