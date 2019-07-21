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Украинский боксер Усик назвал желанных соперников 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинский боксер и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал, с кем хочет провести поединки в следующем году.
Спортсмен дал интервью YouTube-каналу iFL TV и заявил, что хочет побоксировать с Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.
"Я просто хочу драться, что, мне их всех называть? Мне без разницы, с кем выйти на ринг. Хотел бы провести бои с Джошуа, Фьюри и Уайлдером. Да, я хочу встретиться с ними в течение 12 месяцев в следующем году", — заявил украинец.
Всего в профессиональной карьере Усик провел 16 боев и победил в каждом.
Ранее 40-летний боксер Менни Пакьяо рассказал о следующем бое.
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Бокс , Энтони Джошуа , Тайсон Фьюри , Александр Усик
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