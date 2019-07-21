Украинский боксер Усик назвал желанных соперников 

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Хохлов извинился перед фанатами за поражение от «Рубина»

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Роналду отреагировал на свою замену в матче с «Тоттенхэмом»