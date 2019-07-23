Российский боксер умер из-за травм в США

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Российский боксер умер из-за травм 

Рамблер + ещё 45 58 минут назад
Российский боксер Максим Дадашев скончался в результате травм, полученных во время боя 20 июля, передает радиостанция «Говорит Москва».
Боксер Дадашев введен в медикаментозную кому, отек мозга спал
В ночь на субботу 28-летний Дадашев проводил поединок в американском Оксон-Хилле с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
После боя российскому боксеру стало плохо, его доставили в больницу в критическом состоянии. Дадашеву диагностировали тяжелый отек мозга, он перенес операцию по удалению части черепа, после чего врачи ввели его в медикаментозную кому.
Бокс , Видео
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