Российский боксер умер из-за травм в США

Российский боксер умер из-за травм

Российский боксер Максим Дадашев скончался в результате травм, полученных во время боя 20 июля, передает радиостанция «Говорит Москва».

В ночь на субботу 28-летний Дадашев проводил поединок в американском Оксон-Хилле с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

После боя российскому боксеру стало плохо, его доставили в больницу в критическом состоянии. Дадашеву диагностировали тяжелый отек мозга, он перенес операцию по удалению части черепа, после чего врачи ввели его в медикаментозную кому.