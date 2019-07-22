Слова Гвоздика о России разозлили украинцев

Россия — не агрессор, а американцы «ходят в туалет» на Украину, заявил Tribuna.com боксер Александр Гвоздик и был назван за это "ватой" и "блаженным".

17 июля стало известно, что в октябре украинец Гвоздик, чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) проведет бой с российским чемпионом по версии Международной боксерской федерации (IBF) Артуром Бетербиевым.

Два дня спустя на Tribuna.com появилось интервью Гвоздика. Среди прочего боксер заявил, что русские и украинцы стали врагами, потому что бывшему президенту Украины Петру Порошенко была необходима «дымовая завеса, чтобы спокойно грабить страну».

Также спортсмен заявил, что на Украине столько коррупции, что «просто печально», и это никогда не изменится, а также, что в США «всем ходить в туалет на нашу страну». По его словам, американцы переживают не о судьбе Украины, а о том, как бы вечером съесть бургер.

«Еще один блаженный», — отреагировал один из пользователей Tribuna.com.

Другой назвал мнение Гвоздика ватой ватной, а еще один назвал ватой содержимое головы боксера. Один из комментаторов осудил спортсмена за «чревовещание» про «одиннарот (один народ. — Прим. ред.)» и «мышебратья (мы же братья. — Прим. ред.)», другой признался, что такого персонажа, как Гвоздик, для него больше не существует.