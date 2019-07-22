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Слова Гвоздика о России разозлили украинцев 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Instagram
Россия — не агрессор, а американцы «ходят в туалет» на Украину, заявил Tribuna.com боксер Александр Гвоздик и был назван за это "ватой" и "блаженным".
17 июля стало известно, что в октябре украинец Гвоздик, чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) проведет бой с российским чемпионом по версии Международной боксерской федерации (IBF) Артуром Бетербиевым.
Два дня спустя на Tribuna.com появилось интервью Гвоздика. Среди прочего боксер заявил, что русские и украинцы стали врагами, потому что бывшему президенту Украины Петру Порошенко была необходима «дымовая завеса, чтобы спокойно грабить страну».
Также спортсмен заявил, что на Украине столько коррупции, что «просто печально», и это никогда не изменится, а также, что в США «всем ходить в туалет на нашу страну». По его словам, американцы переживают не о судьбе Украины, а о том, как бы вечером съесть бургер.
«Еще один блаженный», — отреагировал один из пользователей Tribuna.com.
Другой назвал мнение Гвоздика ватой ватной, а еще один назвал ватой содержимое головы боксера. Один из комментаторов осудил спортсмена за «чревовещание» про «одиннарот (один народ. — Прим. ред.)» и «мышебратья (мы же братья. — Прим. ред.)», другой признался, что такого персонажа, как Гвоздик, для него больше не существует.
«Все больше понимаю, что Виталя (Виталий Кличко. — Прим. ред.) из всех боксеров Украины был самым умным. Ну а Володя (Владимир Кличко. — Прим. ред.) вынесен за скобки, потому что на фоне их всех он какой-то вселенский разум», — написал еще один.
Комментарии4
Бокс , Виталий Кличко , Петр Порошенко , Владимир Кличко , Александр Гвоздик
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