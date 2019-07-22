Боксер Гассиев проходит медобследование в Германии

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев проходит медобследование в Германии. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

25-летний Гассиев должен был 27 июля провести бой против американца Джоуи Давейко, однако поединок был отменен в связи с травмой россиянина.

"Мурат сейчас находится в Германии и проходит обследование. Серьезность травмы и сроки восстановления будут понятны позднее", — сказал собеседник агентства.

Гассиев провел последний поединок 21 июля 2018 года против украинца Александра Усика . Россиянин уступил сопернику, лишившись титулов чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Российский боксер провел на профессиональном ринге 28 поединков. На счету спортсмена 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. Еще один бой Гассиева — против американца Айзии Томаса — был признан несостоявшимся.