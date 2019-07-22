Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боксер Гассиев проходит медобследование в Германии 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев проходит медобследование в Германии. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
25-летний Гассиев должен был 27 июля провести бой против американца Джоуи Давейко, однако поединок был отменен в связи с травмой россиянина.
"Мурат сейчас находится в Германии и проходит обследование. Серьезность травмы и сроки восстановления будут понятны позднее", — сказал собеседник агентства.
Гассиев провел последний поединок 21 июля 2018 года против украинца Александра Усика. Россиянин уступил сопернику, лишившись титулов чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).
Российский боксер провел на профессиональном ринге 28 поединков. На счету спортсмена 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. Еще один бой Гассиева — против американца Айзии Томаса — был признан несостоявшимся.
ТАСС: последние новости
Чудинов защитил титул континентального чемпиона WBA, победив Мадерну на Красной площади Боксер Дадашев введен в медикаментозную кому, отек мозга спал Врачи в США проводят трепанацию черепа получившему отек мозга после боя боксеру Дадашеву
Комментарии
Бокс , Мурат Гассиев , Александр Усик
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Роналду официально сняли подозрения в изнасиловании
Фёдор Чудинов нокаутировал Мадерну на Красной площади
Ибрагимович проломил череп сопернику в матче МЛС1
Рой Джонс дал совет Хабибу Нурмагомедову
Назван самый дорогой спортивный клуб мира3
Видео
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
05:21
Россиянка устроила победный забег с одеялом вместо флага
Легкая атлетика
12:08
Хабиб может завершить карьеру
MMA
00:21
Футболист поцеловал одноклубника и забил с его паса
Футбол
00:26
Брейкдансер исполнил пенальти в невероятном прыжке
Футбол
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
01:16
Обрили. Появилось новое фото Кокорина и Мамаева
Футбол
00:20
Олейник продержался 11 секунд
MMA
03:47
Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч в прямом эфире
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение