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«Возникли проблемы с головой»: подробности смерти Дадашева 

Рамблер + ещё 169 2 часа назад
Фото: AllBoxing.ru
У боксера Максима Дадашева были проблемы с головой, рассказал Sports.ru его друг — боец смешанных единоборств Денис Гольцов.
Вчера Дадашев скончался в результате остановки сердца на 29-м году жизни. За три дня до этого он проиграл бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBF. Поединок в 11-м раунде остановил его тренер по причине множества пропущенных Дадашевым ударов.
После боя россиянину стало плохо. Он был госпитализирован. В больнице у него диагностировали отек мозга. Боксеру провели трепанацию черепа, но он все равно умер.
«Веселый парняга. Постоянно угорал, любил посмеяться, вечно на позитиве», — вспомнил Денис Гольцов.
Он рассказал, что учился с Дадашевым в Военмехе имени Устинова, а в 2007-м вместе с ним участвовал в молодежном чемпионате России. Тогда Дадашев выиграл золотую медаль, а после турнира прервал спортивную карьеру из-за начавшихся проблем с головой.
«Потерял сознание и оказался в реанимации. Откачали, только пропускать удары было нельзя уже», — рассказал Гольцов.
По его словам, Дадашев возобновил карьеру, так как не мог обеспечить достойную жизнь жене и ребенку чем-то, кроме бокса. При этом он был убежден, что проблемы с головой уже позади.
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Бокс , Денис Гольцов , Sports.ru
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