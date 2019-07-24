«Возникли проблемы с головой»: подробности смерти Дадашева

У боксера Максима Дадашева были проблемы с головой, рассказал Sports.ru его друг — боец смешанных единоборств Денис Гольцов

Вчера Дадашев скончался в результате остановки сердца на 29-м году жизни. За три дня до этого он проиграл бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBF. Поединок в 11-м раунде остановил его тренер по причине множества пропущенных Дадашевым ударов.

После боя россиянину стало плохо. Он был госпитализирован. В больнице у него диагностировали отек мозга. Боксеру провели трепанацию черепа, но он все равно умер.

«Веселый парняга. Постоянно угорал, любил посмеяться, вечно на позитиве», — вспомнил Денис Гольцов.

Он рассказал, что учился с Дадашевым в Военмехе имени Устинова, а в 2007-м вместе с ним участвовал в молодежном чемпионате России. Тогда Дадашев выиграл золотую медаль, а после турнира прервал спортивную карьеру из-за начавшихся проблем с головой.

«Потерял сознание и оказался в реанимации. Откачали, только пропускать удары было нельзя уже», — рассказал Гольцов.

По его словам, Дадашев возобновил карьеру, так как не мог обеспечить достойную жизнь жене и ребенку чем-то, кроме бокса. При этом он был убежден, что проблемы с головой уже позади.