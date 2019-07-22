Рой Джонс дал совет Хабибу Нурмагомедову

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший дал совет обладателю пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянину Хабибу Нурмагомедову , передает ТАСС.

Боксер отметил, что россиянину нужно быть внимательнее в бою с американцем Дастином Порье. Их поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби.

"Мне нравится Хабиб, это отличный боец. Я, конечно, немногое знаю о его сопернике. Но точно знаю, что Хабиб очень хорош в партере, в борьбе. А вот соперник, судя по всему, хорош в стойке, Хабибу надо быть очень внимательным", — заявил Джонс.

Стоит отметить, что на профессиональном уровне Нурмагомедов провел 27 поединков и не проиграл ни в одном.

Ранее Хабиб Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой.