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Рой Джонс дал совет Хабибу Нурмагомедову 

Газета.Ru + ещё 4 48 минут назад
Фото: UFC
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший дал совет обладателю пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянину Хабибу Нурмагомедову, передает ТАСС.
Боксер отметил, что россиянину нужно быть внимательнее в бою с американцем Дастином Порье. Их поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби.
"Мне нравится Хабиб, это отличный боец. Я, конечно, немногое знаю о его сопернике. Но точно знаю, что Хабиб очень хорош в партере, в борьбе. А вот соперник, судя по всему, хорош в стойке, Хабибу надо быть очень внимательным", — заявил Джонс.
Стоит отметить, что на профессиональном уровне Нурмагомедов провел 27 поединков и не проиграл ни в одном.
Ранее Хабиб Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой.
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Бокс , Хабиб Нурмагомедов , ИТАР-ТАСС
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