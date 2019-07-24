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Усик посвятил стихи умершему после боя Дадашеву 

Lenta.ru + ещё 53 1 час назад
Украинский боксер Александр Усик в Instagram-аккаунте прокомментировал смерть россиянина Максима Дадашева.
Боксер выразил соболезнования близким погибшего и посвятил Дадашеву стихи. «Я болен боксом, я это знаю, я болен тем, что манит и пленит, и нету дня, чтоб я не думал. Когда закончу, как дальше жить.
Когда я в ринге, я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса. Я разлечусь как одуван. Бокс для меня, как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал», — написал Усик.
О смерти Дадашева стало известно 23 июля. Он умер в больнице. По словам его знакомого, у 28-летнего боксера не выдержало сердце.
Спортсмен был госпитализирован после поражения в бою с Сабриелом Матиасом, состоявшемся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. Боксеру провели операцию и удалили часть черепа. Спустя некоторое время его ввели в медикаментозную кому.
На профессиональном ринге Дадашев одержал 13 побед подряд. Поражение от Матиаса стало первым в его карьере.
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Бокс , Видео , Александр Усик
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