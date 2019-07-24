Мейвезер высказался о победе Пакьяо

21 июля 40-летний Мэнни Пакьяо одолел американца Китом Турманом в бою за титул чемпиона WBA в полусреднем весе раздельным решением судей.

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший, ранее побеждавший Пакьяо, не был удивлен результатом поединка.

"Я не удивлен итогами боя. Чего вы еще хотели, это же Мэнни Пакьяо!" — цитирует Мейвезера Mirror.

Стоит отметить, что после этой победе в спортивных СМИ все больше заговорили о возможном реванше Мейвезер — Пакьяо, который может стать одним из самых денежных поединков в истории бокса.

Ранее Усик выразил соболезнования близким умершего боксера Дадашева.