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Мейвезер высказался о победе Пакьяо 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
21 июля 40-летний Мэнни Пакьяо одолел американца Китом Турманом в бою за титул чемпиона WBA в полусреднем весе раздельным решением судей.
Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший, ранее побеждавший Пакьяо, не был удивлен результатом поединка.
"Я не удивлен итогами боя. Чего вы еще хотели, это же Мэнни Пакьяо!" — цитирует Мейвезера Mirror.
Стоит отметить, что после этой победе в спортивных СМИ все больше заговорили о возможном реванше Мейвезер — Пакьяо, который может стать одним из самых денежных поединков в истории бокса.
Ранее Усик выразил соболезнования близким умершего боксера Дадашева.
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