Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева

Появилось видео боя из-за которого умер российский боксер Дадашев

В интернете появилось видео боя, из-за травм в котором впоследствии скончался российский боксер Максим Дадашев, передает Sport24.

Мастер спорта России международного класса, призер чемпионатов России боксер Максим Дадашев умер в возрасте 28 лет. Причиной смерти стали травмы, полученные спортсменом в поединке за за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации в суперлегком весе, который проходил в США 19 июля. Видео боя появилось в социальной сети "ВКонтакте".

Соперником россиянина был представитель Пуэрто-Рико Сабриэль Матиас.

После боя Дадашева отвезли в больницу, где сделали боксеру трепанацию черепа. 23 июля боксер скончался из-за остановки сердца.