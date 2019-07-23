Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева

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Появилось видео боя из-за которого умер российский боксер Дадашев 

Газета.Ru + ещё 2 5 часов назад
В интернете появилось видео боя, из-за травм в котором впоследствии скончался российский боксер Максим Дадашев, передает Sport24.
Российский боксер умер из-за травм в США
Мастер спорта России международного класса, призер чемпионатов России боксер Максим Дадашев умер в возрасте 28 лет. Причиной смерти стали травмы, полученные спортсменом в поединке за за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации в суперлегком весе, который проходил в США 19 июля. Видео боя появилось в социальной сети "ВКонтакте".
Соперником россиянина был представитель Пуэрто-Рико Сабриэль Матиас.
После боя Дадашева отвезли в больницу, где сделали боксеру трепанацию черепа. 23 июля боксер скончался из-за остановки сердца.
Ранее сообщалось, что скончался известный боксер, мастер спорта России международного класса Артем Игнатьев.
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Бокс , Видео , Артем Игнатьев
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