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Кадыров высказался о смерти боксера Дадашева 

Газета.Ru + ещё 43 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью боксера Максима Дадашева, передает Sport24.
"Выражаю соболезнования родным и близким боксера Максима Дадашева. К сожалению, спортивные травмы нередко приводят к трагическим последствиям", — написал Кадыров в твиттере.
19 июля Дадашев бился за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. После 11-го раунда тренер Бадди Макгирт решил остановить поединок из-за большого количества пропускаемых боксером ударов в голову.
Впоследствии Максиму стало плохо: его сразу направили в больницу, где врачи обнаружили у спортсмена отек мозга.
Несмотря на старания хирургов, 23 июля боксер скончался по причине остановки сердца.
Ранее Бивол назвал Дадашева "другом с большой буквы".
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