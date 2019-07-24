Кадыров высказался о смерти боксера Дадашева

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью боксера Максима Дадашева, передает Sport24.

"Выражаю соболезнования родным и близким боксера Максима Дадашева. К сожалению, спортивные травмы нередко приводят к трагическим последствиям", — написал Кадыров в твиттере.

19 июля Дадашев бился за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. После 11-го раунда тренер Бадди Макгирт решил остановить поединок из-за большого количества пропускаемых боксером ударов в голову.

Впоследствии Максиму стало плохо: его сразу направили в больницу, где врачи обнаружили у спортсмена отек мозга.

Несмотря на старания хирургов, 23 июля боксер скончался по причине остановки сердца.

Ранее Бивол назвал Дадашева "другом с большой буквы".