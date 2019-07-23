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Экс-тренер Дадашева о смерти боксёра: он попал в алчные руки 

RT на русском 4 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший тренер российского боксёра Максима Дадашева Олег Соколов поделился эмоциями после новости о гибели спортсмена в США после травм, полученных во время поединка.
«Макс себя не жалел совсем. У него был случай, когда он стал финалистом мира среди юниоров и поехал с ребятами отдыхать в Египет, и там что-то чудовищное произошло. Как выяснилось, у него был вирусный менингит, никак не могли поставить диагноз», — цитирует специалиста РЕН ТВ.
По его словам, боксёр был тогда готов умирать, но после восстановился и снова приступил к выступлениям. Соколов подчеркнул, что Дадашев ставил высокие цели, но рядом с ним оказались люди, готовые выжать из него всё что можно. Тренер также выразил мнение, что боксёру не следовало начинать драться на профессиональном ринге.
«Макс попал в алчные руки, не могу со стопроцентной уверенностью утверждать, но мальчика загнали, очень неосторожно обращались с этим драгоценным сосудом. Он был великолепным парнем, который всю жизнь трудился», — сказал Соколов.
Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.
После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался в США.
Ранее экс-боксёр Константин Цзю выразил уверенность, что тренер Дадашева должен был вовремя остановить бой.
RT на русском: последние новости
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Бокс , Константин Цзю , Олег Соколов , РЕН ТВ
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