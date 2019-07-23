Жена Дадашева: настало самое тяжёлое время в нашей семье

Супруга скончавшегося Максима Дадашева впервые прокомментировала смерть мужа. Она выложила пост, посвящённый возлюбленному, на его личной странице в «Инстаграме».

«Любовь моя! Ты навсегда в моём сердце, душа разрывается от боли без тебя! Настало самое тяжёлое время в нашей семье», — написала Дадашева. Отметим, что у боксёра также остался сын.

Максим Дадашев скончался сегодня, 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля с Сабриэлем Матиасом. Поражение от пуэрториканца — единственное в карьере Максима.