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Жена Дадашева: настало самое тяжёлое время в нашей семье 

Чемпионат.com + ещё 2 2 часа назад
Фото: @dadashev__m/championat.com
Супруга скончавшегося Максима Дадашева впервые прокомментировала смерть мужа. Она выложила пост, посвящённый возлюбленному, на его личной странице в «Инстаграме».
«Любовь моя! Ты навсегда в моём сердце, душа разрывается от боли без тебя! Настало самое тяжёлое время в нашей семье», — написала Дадашева. Отметим, что у боксёра также остался сын.
Максим Дадашев скончался сегодня, 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля с Сабриэлем Матиасом. Поражение от пуэрториканца — единственное в карьере Максима.
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