Пакьяо ответил на язвительное заявление Мейвезера-младшего

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Мэнни Пакьяо ответил на слова американца Флойда Мейвезера, заявившего, что филиппинец пользуется его именем для раскрутки, передает "Чемпионат.com".

"Прости, Флойд, но твоего имени не было ни в одном из моих контрактов с PBC. Однако, если ты хочешь быть в нем, я составлю и отошлю тебе его", — написал филиппинец в инстаграме. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 24 Июл 2019 в 5:58 PDT

Также Пакьяо добавил к своему сообщению хэштег "ФальшивыеДеньги", который является отсылкой к прозвищу Мейвезера "Деньги".

Ранее Мейвезер высказался о победе Пакьяо в поединке за титул чемпиона WBA.