Российский боксёр умер на 37-м году жизни

Российский боксер Игнатьев умер в 36 лет

Российский боксер Артем Игнатьев скончался в возрасте 36 лет, сообщается на сайте Федерации бокса России.

«Череповецкий боксер Артем Игнатьев скончался 22 июля в возрасте 36 лет. Федерация бокса России скорбит вместе с родными и близкими спортсмена», — говорится в сообщении.

Артем Игнатьев — обладатель титула чемпиона России среди юниоров в весовой категории до 51 кг, бронзовый призер чемпионата России в легчайшем весе, мастер спорта международного класса.

Причины смерти спортсмена не называются.