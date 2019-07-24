Российский боксёр умер на 37-м году жизни

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Российский боксер Игнатьев умер в 36 лет 

Рамблер + ещё 10 22 минуты назад
Российский боксер Артем Игнатьев скончался в возрасте 36 лет, сообщается на сайте Федерации бокса России.
«Череповецкий боксер Артем Игнатьев скончался 22 июля в возрасте 36 лет. Федерация бокса России скорбит вместе с родными и близкими спортсмена», — говорится в сообщении.
Артем Игнатьев — обладатель титула чемпиона России среди юниоров в весовой категории до 51 кг, бронзовый призер чемпионата России в легчайшем весе, мастер спорта международного класса.
Причины смерти спортсмена не называются.
Бокс , Видео , Артем Игнатьев
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