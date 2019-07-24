Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боксер Ковалев назвал виновного в гибели Дадашева 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боксер Сергей Ковалев в Instagram-аккаунте прокомментировал смерть Максима Дадашева.
Ковалев посчитал, что рефери должен был намного раньше остановить поединок россиянина против Сабриеля Матиаса.
«Это ведь не дворник с улицы, а человек, обученный судить боксерские поединки. Он должен был здраво оценить нулевые шансы на победу Дадашева уже после восьмого раунда», — заявил он.
По мнению боксера, за восемь раундов стало понятно, что Дадашев не сумеет выиграть поединок.
«Смысл его продолжать при таком избиении? Но рефери не остановил бой, чтобы сохранить здоровье и жизнь Максу, он продолжал участвовать в избиении Макса, на потеху и зрелища зрителям…» — отметил спортсмен.
Дадашев скончался 23 июля в больнице в США. Спортсмен был госпитализирован 20 июля после поражения от Матиаса. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. Впоследствии боксеру провели операцию, его ввели в медикаментозную кому.
На профессиональном ринге Дадашев одержал 13 побед подряд. Поражение от Матиаса стало первым в его карьере.
Последние новости
Британия обрела нового премьер-министра Россиянок допустили до «мужских» профессий Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
Комментарии3
Бокс , Сергей Ковалев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Защитник сборной России может перейти в «Истанбул»
Болельщики организовали сбор средств для семьи Дадашева
Пакьяо ответил на язвительное заявление Мейвезера
«Зенит» и Дзюба отложили переговоры до зимы1
«Спартак» может расстаться с Мельгарехо
Видео
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
05:21
Россиянка устроила победный забег с одеялом вместо флага
Легкая атлетика
01:30
Российский боксер умер из-за травм в США
Бокс
12:08
Хабиб может завершить карьеру
MMA
00:21
Футболист поцеловал одноклубника и забил с его паса
Футбол
00:26
Брейкдансер исполнил пенальти в невероятном прыжке
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение