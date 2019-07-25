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Соперник Дадашева высказался о его смерти 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Фото: Instagram
Максим Дадашев — великий воин, а причина его смерти известна лишь богу, заявил NBC пуэрториканец Субриэль Матиас, после боя с которым российский боксер скончался.
Поединок между ними состоялся 20 июля в пригороде Вашингтона Оксон-Хилле. Боксеры соревновались за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBF (Международной боксерской федерации).
Бой был прерван тренерским штабом 28-летнего Дадашева — россиян начал пропускать слишком много ударов. Вскоре после поединка Дадашев потерял сознание и был доставлен в больницу. Там у него диагностировали отек мозга. 23 июля спортсмен скончался в результате остановки сердца.
«Лети высоко, великий воин. Только богу ведомы причины вещей. Я всегда буду уважать тебя. Покойся с миром», — заявил вчера Субриэль Матиас.
Он добавил, что опустошен кончиной соперника; что никто не бывает готов к смерти в погоне за своими мечтами; что, наконец, боксеры выходят на ринг, думая о благополучии собственных семей, но никогда — о том, сколь труден был путь туда.
«Мне не нужен этот чек (на 75 тысяч долларов за победу над Дадашевым. — Прим. ред.)», — процитировал первые слова Матиаса после боя его представитель Фернандо Гастамбиде.
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Бокс , телеканал NBC
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