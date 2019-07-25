Уайлдер жёстко высказался о допинге в боксе

Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер высказался о ситуации вокруг временного чемпиона супертяжёлом весе Диллиана Уайта, попавшегося на допинге.

«Сообщили, что у Уайта обнаружили допинг. Было сказано, что в его организме было больше одного запрещённого препарата. Я думаю, что всё это нужно прекратить. У нас недавно боксёр умер в ринге из-за того, что пропустил много ударов в голову. При этом у нас есть такие идиоты, как Уайт, которые идут на обман, лишь бы подняться в своей карьере, потому что он недостаточно хорош, чтобы сделать это самостоятельно», — написал Уайлдер в своём Instgram.

Он отметил, что мало того, что Уайт сам попался на запрещённых веществах, так ему ещё хватило смелости обвинить Энтони Джожуа в употреблении допинга.

«Меня критикуют за то, что я обещаю «убить» своего оппонента, не употребляя при этом никаких запрещённых веществ. Но есть ведь и такие, как Уайт, кто буквально наводняет своё тело допингом, чтобы просто перейти на следующий уровень. Этот парень однозначно выиграл первое место в номинации «Осёл года», — подытожил американец.

Уайт провалил допинг-тест взятый до боя с колумбийцем Оскаром Ривасом, который прошёл в Лондоне 20 июля и закончился победой британца. Теперь решение по его дисквалификации будет вынесено после вскрытия пробы «Б».

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