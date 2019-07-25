Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В США проведут расследование смерти боксера Дадашева 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Marcel Thomas / Globallookpress.com
Атлетическая комиссия штата Мэриленд (MSAC) изучит боксерский поединок, который привел к смерти российского спортсмена Максима Дадашева. Об этом сообщает Washington Post.
«Комиссия опечалена кончиной профессионального боксера Максима Дадашева. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье спортсмена. Мы изучим обстоятельства, которые привели к трагедии», — говорится в заявлении.
Ранее 25 июля соперник россиянина пуэрториканец Сабриель Матиас также прокомментировал смерть Дадашева. Также по этому поводу высказал мнение и боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов.
28-летний Дадашев скончался 23 июля. После окончания поединка боксера, получившего отек мозга, госпитализировали и прооперировали. Он скончался, не выйдя из медикаментозной комы.
Дадашев и Матиас встретились на ринге 20 июля. Поединок завершился поражением россиянина техническим нокаутом в 11-м раунде. Бой был остановлен после сигнала тренера российского спортсмена.
Последние новости
СБУ задержала российский танкер Украина нашла замену российскому газу Путин отменил часть санкций против Турции
Комментарии
Бокс , Хабиб Нурмагомедов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уилсон повторил мировой рекорд на ЧМ1
Уайлдер жёстко высказался о допинге в боксе
Бывший игрок «Спартака» перешёл в «Верону»2
Клопп исключил возвращение Коутиньо в «Ливерпуль»
Загитова обошла Медведеву в списке Forbes4
Видео
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
05:21
Россиянка устроила победный забег с одеялом вместо флага
Легкая атлетика
01:30
Российский боксер умер из-за травм в США
Бокс
12:08
Хабиб может завершить карьеру
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение