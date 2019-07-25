В США проведут расследование смерти боксера Дадашева

Атлетическая комиссия штата Мэриленд (MSAC) изучит боксерский поединок, который привел к смерти российского спортсмена Максима Дадашева. Об этом сообщает Washington Post.

«Комиссия опечалена кончиной профессионального боксера Максима Дадашева. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье спортсмена. Мы изучим обстоятельства, которые привели к трагедии», — говорится в заявлении.

Ранее 25 июля соперник россиянина пуэрториканец Сабриель Матиас также прокомментировал смерть Дадашева. Также по этому поводу высказал мнение и боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов

28-летний Дадашев скончался 23 июля. После окончания поединка боксера, получившего отек мозга, госпитализировали и прооперировали. Он скончался, не выйдя из медикаментозной комы.

Дадашев и Матиас встретились на ринге 20 июля. Поединок завершился поражением россиянина техническим нокаутом в 11-м раунде. Бой был остановлен после сигнала тренера российского спортсмена.