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Дадашев в последнем бою перенес инсульт 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Боксер Максим Дадашев перенес инсульт во время поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщается в Instagram российского спортсмена.
«Терпел до последнего»
По словам представителей Дадашева, в 11 раунде он перенес инсульт, вследствие чего пропустил множество ударов соперника, но продолжал бороться.
«Пересмотрите этот бой и знайте, что когда вы задаетесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов, согласно заключению оперировавшего его врача, он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался», — говорится в сообщении.
28-летний российский боксер Максим Дадашев скончался 23 июля в результате отека мозга, полученного во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
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