Поддельные справки? Организаторы боя Дадашева пойдут под суд

Федерация бокса России подаст в суд на американских организаторов поединка Максима Дадашева, после которого боксер скончался в больнице от отека мозга. В федерации считают, что врачи не проверили подлинность медицинских документов накануне боя, не оказали спортсмену экстренную помощь сразу после снятия с поединка и заставили его самостоятельно добираться до раздевалки в критическом состоянии.

Федерация бокса России ( ФБР ) возмущена медицинским обслуживанием боксерского поединка между отечественным спортсменом Максимом Дадашевым и представителем Пуэрто-Рико Субриэлем Матиасом и собирается подавать на организаторов в суд.

Напомним, бой состоялся в американском городе Оксон-Хилл и продлился 11 раундов из 12-ти. В перерыве перед заключительной трехминуткой тренер Дадашева Бадди Макгирт объявил о досрочном прекращении борьбы, поскольку его подопечный практически перестал реагировать на удары оппонента.

Российский боксер скончался в больнице три дня спустя. Как оказалось, он получил серьезный отек мозга.

Врачи экстренно провели Дадашеву операцию, в ходе которой им даже пришлось удалить часть черепа, чтобы добраться до пораженной части мозга, однако все эти меры не помогли, — сердце спортсмена остановилось 23 июля.

В Федерации бокса России считают, что Атлетическая комиссия штата Мэриленд безответственно отнеслась к организации боя.

На кону в поединке стоял, кстати, статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF).

«Мы отправили письмо в Атлетическую комиссию штата Мэриленд с претензией, а также с требованием предоставить нам информацию о готовности к бою. И потом мы будем готовить судебный иск к организаторам поединка. Будем разбираться», — цитирует ТАСС генерального секретаря ФБР Умара Кремлева.

К Атлетической комиссии Мэриленда были выдвинуты три основных претензии. Во-первых, в Федерации бокса России считают, что американцы не проверили подлинность медицинских документов накануне боя. Во-вторых, Дадашев не получил столь необходимую первую помощь от врачей прямо на ринге — так, ему банально не приложили к голове лед, несмотря на экстренное снятие с поединка.

В-третьих, после того, как угол российского боксера объявил о сдаче, рядом с рингом не оказалось специальных носилок для транспортировки потрясенного спортсмена в раздевалку.

Он был вынужден долгое время идти на своих двоих, хотя уже спускаясь с ринга, неожиданно присел на пол. Тогда его подхватили под руки двое сопровождающих и снова заставили идти.

«Дадашев от ринга до выхода шел сам, что недопустимо по правилам международных боксерских организаций», — утверждает Кремлев.

На жутком видео с последними мгновениями боксера в сознании действительно заметно, что он практически добрался до раздевалки, когда его начало вырывать, и организаторы мероприятия все-таки предоставили носилки.

«Мы начали собственное расследование трагедии, проработали произошедшую ситуацию со специалистами, и они указали нам на допущенные нарушения.

Сейчас ждем ответа от Атлетической комиссии Мэриленда. Уже после того, как нам пришлют бумаги с ответом, будем готовить иск», — приводит слова Кремлева ТАСС.

Функционер также подчеркнул, что в случае соблюдения всех правил медицинского обеспечения Дадашев мог бы остаться в живых, поскольку при травме мозга все решает одно мгновение.

Ранее бывший тренер погибшего боксера Олег Соколов рассказывал РЕН ТВ, что его подопечный еще в бытность любителем чуть не скончался от вирусного менингита — воспаления оболочки мозга.

«Макс уже собирался умирать. Я навестил его в больнице и сказал: «Выздоравливай, восстановись и прекращай, тебе это не нужно», — вспоминал наставник.

Однако после выздоровления Дадашев продолжил занятия спортом и перешел в профессионалы, где его и настигла смерть на 14-м поединке.

В связи с появившейся информацией о болезни головы, подтвержденной бывшими товарищами боксера по сборной России и Санкт-Петербурга, возникли подозрения в том, что врачи в США не провели качественное обследование Дадашева до поединка.

Экс-наставник спортсмена Соколов даже предполагал, что его окружение могло знать о проблемах со здоровьем, но продолжало использовать его талант в целях нажиться.

«Мне кажется, что рядом с Максимом оказались личности, которые хотели выжать из него все, что можно. В итоге они этого добились. Он попал в алчные руки. По-моему, мальчика загнали. Не надо было ему переходить в профессионалы», — говорил Соколов.

Однако менеджер Дадашева Эгис Климас поспешил опровергнуть эти обвинения, заверив, что по итогам многочисленных медицинских обследований выходило, что боксер полностью здоров.

«Макс не подделывал никаких справок. Он всегда проходил все проверки в США — в каждом поединке или через бой.

Сканировали голову, делали МРТ и МРА, сдавали все по требованиям каждого штата. Мог ли Дадашев умалчивать о проблемах со здоровьем? Это какой-то маразм», — заявил Климас.

Также hанее стало известно, что соперник Дадашева по роковому бою Субриэль Матиас не захотел принимать гонорар за эту смертельную победу.