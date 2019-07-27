ФБР считает, что Дадашева можно было спасти и готовит иск в суд

Федерация бокса России готовит иск по поводу нарушений, допущенных в ходе поединка Дадашева и Матиаса. Российский боксёр умер от полученных во время боя травм. Среди нарушений — неоказание первой помощи на ринге, отсутствие носилок и медицинских документов. Если бы всё это было, то спортсмена, возможно, удалось бы спасти — не исключают в федерации.

В ночь на 20 июля россиянин и пуэрториканец в США оспаривали звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF, напоминает телеканал "Россия 24". Дадашев продержался до 11 раунда. Потом ему стало плохо, с ринга его увезли в больницу. Спасти боксера не смогли.