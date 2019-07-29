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Уайлдер хочет, чтобы бой с Фьюри проходил в США 

Чемпионат.com + ещё 7 6 часов назад
Фото: Reuters
Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер заявил, что хотел бы провести повторный бой с Тайсоном Фьюри в США. По мнению американского боксёра, проведение поединка в США поможет заработать больше денег.
«Мы должны согласовать место проведения боя с Фьюри и его командой, а также с ESPN. На мой взгляд, нужно, чтобы поединок проходил в США, тогда мы заработаем больше денег. Я уверен, что Фьюри согласится на это», — сказал Уайлдер в интервью Behind the Gloves.
Первый поединок соперников проходил в конце 2018 года. Тогда судьи зафиксировали ничью, исход не понравился обоим боксёрам.
Ранее Уайлдер уверенно победил Доминика Бризила, а Фьюри нанёс поражение Тому Шварцу. Оба поединка завершились нокаутами.
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Бокс , Деонтей Уайлдер , Тайсон Фьюри , Доминик Бризил , Том Шварц
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