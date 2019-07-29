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Тело Дадашева не выпускают из США 

Рамблер + ещё 53 2 часа назад
Фото: Reuters
«Небольшие сложности» воспрепятствовали доставке тела Максима Дадашева в Россию, рассказали ТАСС в Федерации бокса страны.
20 июля российский боксер провел в США бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).
Поединок был остановлен тренерским штабом Дадашева по причине множества пропущенных им ударов. После боя спортсмен потерял сознание и был доставлен в больницу. Там у него диагностировали отек мозга. 23 июля он умер.
На прошлой неделе в команде боксера ТАСС рассказывали, что тело Дадашева будет доставлено в Санкт-Петербург 30 июля и тому нет препятствий.
«Процесс затягивается», — рассказали агентству в Федерации бокса России сегодня.
Там это объяснили «небольшими сложностями» с документами, а новой датой отправки тела спортсмена на родину назвали 31 июля либо 1 августа.
В пятницу в федерации объявили о намерении подать судебный иск в связи с кончиной Максима Дадашева к организаторам боя. В субботу стало известно о намерении вдовы Дадашева Елизаветы судиться с судьей поединка и Атлетической комиссией штата Мэриленд.
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Бокс , ИТАР-ТАСС
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