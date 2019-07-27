Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вдова Дадашева нашла виновного в гибели мужа 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: dadashev__m / Instagram
Вдова скончавшегося российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина в Instagram-аккаунте заговорила о виновных в гибели мужа.
Апушкина заявила, что Дадашев бы никогда не сдался на ринге, и задачей рефери было защищать жизнь и здоровье спортсмена. «Он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб. Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в угол врача для осмотра!» — отметила она.
Вдова боксера добавила, что судья продолжил бы бой, если бы не решение тренера. «Халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу! Я буду судиться с Атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери в ринге!» — подытожила она.
20 июля Дадашев проиграл пуэрториканцу Сабриелю Матиасу: тренер россиянина остановил бой в 11-м раунде, посчитав, что тот пропустил слишком много ударов. После окончания поединка боксер потерял сознание и был госпитализирован. У него был диагностирован отек мозга, спортсмену провели двухчасовую операцию, и ввели его в искусственную кому. 23 июля Дадашев умер.
Последние новости
Акустическая атака изменила мозги американских дипломатов на Кубе Названо число участников несогласованной акции у мэрии Москвы В Подмосковье самолет упал в карьер
Комментарии
Бокс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Монако» обыграл «Порту»
«Арсенал» выиграл борьбу за шотландского защитника
Гризманн: мечтал сыграть с Месси
Болельщики потребовали от Кононова уйти в отставку1
Лидера «Севильи» зовут в Китай
Видео
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
00:55
Отец Мамаева оставил его семью без денег
Футбол
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение