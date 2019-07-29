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Боксер Кузьмин планирует провести бой против Хантера в сентябре 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российский боксер-супертяжеловес Сергей Кузьмин планирует провести бой с американцем Майклом Хантером в сентябре в США. Об этом ТАСС сообщил в понедельник менеджер россиянина Вадим Корнилов.
"Следующий бой Кузьмина планируется в сентябре в США против Майкла Хантера", — сказал собеседник агентства.
На счету 31-летнего Хантера 17 побед (12 нокаутом) и одно поражение. Американец известен российским болельщикам по поединку с Александром Устиновым, которого победил техническим нокаутом в девятом раунде в ноябре 2018 года. Хантер входит в число 15 лучших в рейтинге трех престижных организаций — 9-е место — Всемирной боксерской ассоциации (WBA), 12-е — Международной боксерской федерации (IBF), 15-е — Всемирного боксерского совета (WBC).
В активе 32-летнего Кузьмина 15 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Он занимает десятое место в рейтинге IBF. Кузьмин — победитель (2010) и серебряный призер (2013) чемпионатов Европы, двукратный чемпион России среди любителей. Дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2014 года, провел семь боев в США.
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Бокс , Александр Устинов , Майкл Хантер , Сергей Кузьмин
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