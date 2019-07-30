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Прощание с боксером Дадашевым состоится 4 августа в Петербурге 

ТАСС + ещё 28 1 час назад
Фото: AP Photo/John Locher
Прощание с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался в США в результате полученных во время поединка травм, пройдет 4 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на странице боксера в Instagram, которую ведет жена спортсмена.
"Прощание с моим мужем состоится в воскресенье, 4 августа, в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больницы", — говорится в сообщении.
В ночь на 20 июля Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену была проведена трепанация черепа. 23 июля команда спортсмена сообщила о смерти Дадашева, ему было 28 лет.
Дадашев родился в 1990 году в Санкт-Петербурге, здесь же он начал тренироваться. Спортсмен закончил Балтийский государственный технический университет "Военмех" имени Д. Ф. Устинова. Всего он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере Дадашев становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.
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