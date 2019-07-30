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Харассмент-скандал в США: Ковалева сняли с рейса за домогательства 

Рамблер + ещё 26 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российского боксера Сергея Ковалева сняли с рейса в США за харассмент, сообщает The Athletic.
Инцидент имел место 15 июля. Незадолго до вылета рейса Майами — Лос-Анджелес одна из пассажирок пожаловалась членам экипажа, что Ковалев схватил ее за руку, поцеловал и забросал денежными купюрами, и ей из-за этого неудобно и небезопасно.
Жалоба была доведена до сведения командира экипажа. Тот принял решение снять боксера с рейса с формулировкой «За неподобающее поведение». Спортсмен был выведен из самолета. Никаких иных последствий для него не последовало — он не был задержан и не стал фигурантом расследования.
36-летний Сергей Ковалев — действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), бывший чемпион по версии Международной боксерской федерации (IBF) и суперчемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Ковалев провел за карьеру 37 боев, одержав 33 победы. Следующий его поединок, с британцем Энтони Ярдом, состоится 27 августа в Челябинске.
Комментарии3
Бокс , Сергей Ковалев
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