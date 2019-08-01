«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера

Погибшему вслед за Максимом Дадашевым боксеру Уго Сантильяну было официально запрещено выходить на ринг в течение 45 дней, чтобы он восстановился от предыдущего поединка, в котором пропустил много ударов. Однако команда аргентинца пренебрегла советами врачей, и в следующем бою спортсмен получил отек мозга, перенес два инфаркта и скончался в больнице. Его отец и одновременно тренер Сантильян-старший называет произошедшее несчастным случаем.

Стала известна, возможно, главная причина трагической гибели боксера Уго Сантильяна, который выступал на ринге в один день с россиянином Максимом Дадашевым и прожил лишь на двое суток дольше. По информации аргентинского издания La Nacion,

Сантильян согласился на смертельный поединок против Эдуардо Абреу на коротком уведомлении и не прислушался к указаниям врачей, которые запрещали ему боксировать в течение 45 дней.

Отсчет карантина начался с того момента, когда аргентинец завершил свой последний на тот момент бой против немецкого боксера Артема Арутюняна. Встреча состоялась 15 июня и продлилась все возможные десять раундов.

После этого Федерация бокса Германии на время отозвала у Сантильяна лицензию и запретила участвовать в турнирах на территории Европы, чтобы поберечь его здоровье.

«Мы приостановили действие лицензии Сантильяна до 30 июля 2019 года, потому что он должен был в обязательном порядке получить отдых после множества ударов, пропущенных в бою с Арутюняном, — объяснил это решение президент федерации Томас Путц. — Официальный отчет об этом был разослан в различные организации».

При этом функционер не смог ответить на вопрос о том, какие именно органы получили уведомление об ограничениях, наложенных на Уго.

«У меня сейчас нет под рукой этого списка, я в отпуске», — заявил Путц.

Таким образом, в данный момент невозможно достоверно узнать, получал ли копию этого решения Всемирный боксерский совет (WBC), под эгидой которого аргентинец и провел последний в жизни поединок, где на кону стоял титул «серебряного» чемпиона (то есть обладателя временного пояса) Латинской Америки в легком весе.

Однако не вызывает сомнений тот факт, что сам Сантильян был в курсе запрета на проведение поединков до 30 июля.

Однако 23-летний боксер, видимо, посчитал, что раз лицензия отозвана только на территории Европы, то ничто не мешает ему выходить на ринг в Латинской Америке (бой прошел в Буэнос-Айресе), а предписаниями врачей можно пренебречь.

Самое страшное, что так, судя по всему, думали и члены его команды, в которую входил также отец погибшего — бывший боксер, а ныне тренер Уго Сантильян-старший.

В итоге роковой поединок, состоявшийся 20 июля, продлился максимально возможные десять раундов, в которых спортсмен получил вторую внушительную порцию ударов за месяц.

Когда конферансье начал объявлять судейские оценки, Сантильяну неожиданно стало плохо. Сопровождающий придержал его под локоть, не давая упасть, и закинул на голову полотенце, видимо, посчитав, что боксера просто настигло утомление.

Однако спустя несколько секунд голова Уго безжизненно свесилась, а его тело лишь каким-то чудом продолжало сохранять вертикальное положение. Тем не менее сопровождающий упрямо держал боксера за корпус, не предпринимая попыток увести его с ринга.

После объявления цифр на судейских карточках в поединке была зафиксирована ничья, и рефери поднял руки обоих соперников.

В случае с Сантильяном это выглядело жутко — его ладонь покачивалась в воздухе, как у тряпичной куклы.

Another tragedy as Hugo Santillan passes away



Unlike Maxim Dadshev, who had the great Buddy McGirt aware what was going on and with the health of his fighter in mind. Santillan had these idiots holding the guy up when he needed help



Harrowing



R. I. P pic.twitter.com/99e969JzGl— Luke Bernard-Haigh (@50shadesofhaigh) 25 июля 2019 г. Затем он кое-как доковылял до своего угла при помощи сопровождающего и ничком упал на ринг. Только после этого спортсмена окружили врачи, которые надели ему кислородную маску и увезли в больницу.

Конец истории известен: у боксера обнаружили отек мозга, сделали ему трепанацию (удаление части черепа), уменьшили опухоль, однако спустя несколько дней его сердце не выдержало таких нагрузок и перестало биться.

Все развивалось по точно такому же сценарию, как у Дадашева, который, по заверениям бывшего тренера и партнеров по сборной, якобы должен был давно завершать карьеру из-за перенесенного менингита, но не прислушался к мнению врачей.

В случае с Сантильяном ситуацию еще больше усугубил инфаркт.

«Причиной смерти стала остановка сердца. Пациент вошел в состояние комы и так и не выбрался из него. В больнице ему осуществляли вентиляцию легких и искусственным образом поддерживали ритм сердца.

Также ему удалили часть черепа, чтобы снизить отек мозга. После операции Сантильян перенес два инфаркта.

Затем начались проблемы с почками. После этого летальный исход наступил очень быстро», — сообщила наблюдавшая боксера врач Грасиэла Олокко в эфире радио LT9.

Тогда медик заявила, что ей не удалось точно установить, стал ли отек мозга следствием ударов, пропущенных в последнем поединке, или же у спортсмена уже имелись проблемы со здоровьем, которые лишь усугубились на фоне атак соперника.

Однако, учитывая нарушенный запрет на выступления, можно предположить, что Сантильян не успел восстановиться от предыдущей встречи, и некоторые сосуды мозга, недавно уже потревоженные сотнями ударов, просто не выдержали нагрузки.

Примечательно, что отец погибшего называет произошедшее несчастным случаем и призывает никого не винить.

«Я бы никогда не отправил своего мальчика на бой, если бы он не был готов. Я ведь его отец и тренер. Уго был отлично тренирован, к тому же в этом поединке выбрасывали не очень много ударов.

Его смерть — это не следствие боя, потому что он закончил его, стоя на ногах, и прекрасно себя чувствовал», — сказал Сантильян-старший в эфире Radio La Red.

Также мужчина подробно описал последние минуты своего сына в сознании.

«После завершения боя Уго пришел в угол и сказал: «Отец, я победил». Я ответил, что думаю так же. Потом рефери нас подозвал. Огласили записи первой и второй судейских карточек — сын чувствовал себя нормально.

Только на третьей карточке он сказал: «Папа, у меня кружится голова». Потом он упал», — вспоминает тренер.

Однако слова отца несколько расходятся с видеозаписью того момента. С самого начала зачитывания карточек Сантильян толком не держал равновесие и заваливался вперед, а на его застывшее в гримасе лицо было страшно смотреть.

Рефери даже наклонялся к нему и о чем-то встревоженно спрашивал — видимо, осведомлялся о здоровье. Судя по губам Уго, он уже ничего не отвечал.

Тем не менее отец боксера считает, что 20 изматывающих раундов за месяц не стали причиной смерти его сына.